Что такое погода?очень нужно помогите пожалуйста.очень срочно...мне нужен доклад.

Обществознание
Что такое погода?очень нужно помогите пожалуйста.очень срочно...мне нужен доклад.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пого́да — совокупность непрерывно меняющихся значений метеорологических элементов и атмосферных явлений, наблюдаемых в данный момент времени в той или иной точке пространства. Понятие «Погода» относится к текущему состоянию атмосферы, в противоположность понятию «Климат» , которое относится к среднему состоянию атмосферы за длительный период времени. Если нет уточнений, то под термином "Погода" понимают погоду на Земле. Погодные явления протекают в тропосфере (нижней части атмосферы) и в гидросфере.
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