Найдите число, если известно, что при делении его на 8 в частном получается 12 и в ос??атке 6. ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ! !!

Математика
Найдите число, если известно, что при делении его на 8 в частном получается 12 и в ос??атке 6. ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ! !!
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