Найдите число, если известно, что при делении его на 8 в частном получается 12 и в ос??атке 6. ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ! !!

Математика

Найдите число, если известно, что при делении его на 8 в частном получается 12 и в ос??атке 6. ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ! !!

Автор: Гость