Как перевести с английского на русский are you the tallest in your class
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Как перевести с английского на русский are you the tallest in your class
Ответ(ы):
Гость:
ВЫ САМЫЙ ВЫСОКИЙ В ВАШЕМ КЛАССЕ?
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