Что такое стреха? В произведении "Стальной Колечко" ?

Гость: Гость:

карниз; свесстроит. свисающий нижний край крыши ◆ Он не был на родине уже два года и подкатил на санях под ворота с резной стрехою — как снег на голову; никто его не ждал. В. И. Даль, «Хмель, сон и явь», 1843 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ Эх, минувшие времена… проснёшься — неокрепшие птенчики свиристят под стрехой крыши, ветерочки с листвой балуются, и все тебе приятно… даже муха, ибо и на ней почил отблеск творца! Л. М. Леонов, «Вор», 1927 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ Солома на стрехе задралась. Из-под неё, как черные пули, залпом вылетели воробьи. К. Г. Паустовский, «Золотая роза», 1955 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) крыша, кровля избы, хаты (обычно соломенная) ◆ Взлез я на свой тарантас и тихонько… тихонько, чтоб никто не слыхал, стал обдирать солому в стрехе, проделал дырку и вылез наружу. А. П. Чехов, «Степь», 1888 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ Лёжа на сене, я долго наблюдал игру света и тени на покосившейся стене сарая, по стрехам и прогнившим драницам, точно солнечные лучи делали самую тщательную ревизию недвижимой собственности Спирьки. Д. Н. Мамин-Сибиряк, «Золотая ночь», 1884 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ Из затенённого сарая с нависшею соломенною стрехой тихо вылетали переливчатые трели дудки, а навстречу им из открытых окон усадьбы, сверкавшей сквозь листву буков отражением лунного света, неслись певучие, полные аккорды фортепиано. В. Г. Короленко, «Слепой музыкант», 1886—1898 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы