Напишите рассказ на тему:"У кого в вашей семье золотые руки"
Обществознание
Напишите рассказ на тему:"У кого в вашей семье золотые руки"
Ответ(ы):
Гость:
У моего папы золотые руки. Он починил мне игрушку когда я был маленький, я этому очень обрадовался. А когда у мамы сломалась собачка на куртке он починил собачки мама носила эту куртку
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