Сколько двузначных чисел, делящихся на 3, у которых цифра десятков на 2 меньше цифр?? единиц?
Математика
Сколько двузначных чисел, делящихся на 3, у которых цифра десятков на 2 меньше цифр?? единиц?
Ответ(ы):
Гость:
Много,очень много получаеться
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