Сколько двузначных чисел, делящихся на 3, у которых цифра десятков на 2 меньше цифр?? единиц?

Математика
Сколько двузначных чисел, делящихся на 3, у которых цифра десятков на 2 меньше цифр?? единиц?
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Автор: Гость
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Гость:
Много,очень много получаеться
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