Как называлось объединение нескольких близких по происхождению родов?
История
Как называлось объединение нескольких близких по происхождению родов?
Ответ(ы):
Гость:
Синойкизм.Но проверь еще.В Древней Греции и РИМЕ Объединение племен называется именно так
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