Одно из слагаемых равно 84 и составляет 12/17 суммы. Найти второе слагаемое

Математика
Одно из слагаемых равно 84 и составляет 12/17 суммы. Найти второе слагаемое
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
84:12×17=119............
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