Первые 5 часов автомобиль ехал со скоростью 110 км/ч, следующие 3 часа — со скоростью 50 км/ч, а последние 3 часа — со скоростью 60 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути.

Гость: Гость:

T1=5час t2=3час t3=3час U1=110км/час U2=50км/час U3=60км/час S=? S=110*5=550км 50*3=150км 60*3=180км 500+150+180=830км S=830км Его средняя скорость будет ровна 110 км/час. если 50+60=110 а все это он прошел за 11 час.