Первые 5 часов автомобиль ехал со скоростью 110 км/ч, следующие 3 часа — со скоростью 50 км/ч, а последние 3 часа — со скоростью 60 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути.

Алгебра
Первые 5 часов автомобиль ехал со скоростью 110 км/ч, следующие 3 часа — со скоростью 50 км/ч, а последние 3 часа — со скоростью 60 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
T1=5час t2=3час t3=3час U1=110км/час U2=50км/час U3=60км/час S=? S=110*5=550км      50*3=150км      60*3=180км 500+150+180=830км S=830км Его средняя скорость будет ровна 110 км/час. если 50+60=110 а все это он прошел за 11 час.
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