Пожалуйста помогите ЗАДАЧА РЕШАЕМАЯ УРАВНЕНИЕМ Сейчас отцу 34 года, а сыну 11 лет.??ерез сколько лет возраст отца будет в 2 раза больше возраста сына.

Математика

Пожалуйста помогите ЗАДАЧА РЕШАЕМАЯ УРАВНЕНИЕМ Сейчас отцу 34 года, а сыну 11 лет.??ерез сколько лет возраст отца будет в 2 раза больше возраста сына.

Автор: Гость