Чему равна площадь ромба , если его диагонали равны 10 и 16 ?
Математика
Чему равна площадь ромба , если его диагонали равны 10 и 16 ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула такая: S = d1 · d2 / 2 S = 10 · 16 / 2 = 80
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