Чему равна сторона ромба если его периметр 10
Математика
Чему равна сторона ромба если его периметр 10
Ответ(ы):
Гость:
Так как все стороны ромба равны то сторона равна 10/4=2,5
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