Прямоугольник разбит на четыре маленьких прямоугольника. площади трех из них изв??стны 3,4,5. найдите площадь четвертого прямоугольника.

Математика

Прямоугольник разбит на четыре маленьких прямоугольника. площади трех из них изв??стны 3,4,5. найдите площадь четвертого прямоугольника.

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