Бабушка провожала в поход внуков:второклассника Колю и дошкольника Олега . Она да??а Коле 16 конфет и попросила , чтобы он дал Олегу на 2 конфеты больше,чем оставил себе. Как Коля должен разделить конфеты ? 2 й класс.

Математика

Бабушка провожала в поход внуков:второклассника Колю и дошкольника Олега . Она да??а Коле 16 конфет и попросила , чтобы он дал Олегу на 2 конфеты больше,чем оставил себе. Как Коля должен разделить конфеты ? 2 й класс.

Автор: Гость