Бабушка провожала в поход внуков:второклассника Колю и дошкольника Олега . Она да??а Коле 16 конфет и попросила , чтобы он дал Олегу на 2 конфеты больше,чем оставил себе. Как Коля должен разделить конфеты ? 2 й класс.
Математика
Бабушка провожала в поход внуков:второклассника Колю и дошкольника Олега . Она да??а Коле 16 конфет и попросила , чтобы он дал Олегу на 2 конфеты больше,чем оставил себе. Как Коля должен разделить конфеты ? 2 й класс.
Ответ(ы):
Гость:
Коля отдал 10 конфет Олегу
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