17-14/33=? P.S. / - дробь
Математика
17-14/33=? P.S. / - дробь
Ответ(ы):
Гость:
17 целых-14/33=16 целых 33/33 - 14/33= 16 целых 19/33
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