Чему равна сумма квадрата разности кубов чисел 3 и 2 и куба их разности!!!!!

Математика
Чему равна сумма квадрата разности кубов чисел 3 и 2 и куба их разности!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3³-2³)²+(3-2)³=(27-8)²+1=19²+1=361+1=362
Гость:
[latex] (3^{3} -2^{3} )^{2} + (3-2)^{3} = 361+1=362[/latex]
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