Чему равна сумма квадрата разности кубов чисел 3 и 2 и куба их разности!!!!!
Математика
Чему равна сумма квадрата разности кубов чисел 3 и 2 и куба их разности!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3³-2³)²+(3-2)³=(27-8)²+1=19²+1=361+1=362
Гость:
[latex] (3^{3} -2^{3} )^{2} + (3-2)^{3} = 361+1=362[/latex]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
подскажите к чему относятся метеорит, железо, кусок горной породы, поваренная соль, вода, песчинка, полителен, сосулька, что из перечисленного явля...
Русский язык