Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Чему равно 3a^2+6ab+3b^2, если a+b=9
Алгебра
Чему равно 3a^2+6ab+3b^2, если a+b=9
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3a^2+6ab+3b^2=3(a+b)^2
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Русский язык
Чем отличается сочинительные и подчинительные союзы?
Ответить
География
Название и абсолютная высота высокой точки Алтая
Ответить
Математика
Сократите дробь 39/360 если возможно
Ответить
Математика
1159 много баллов прошу помогите
Ответить
Английский язык
Перевести текст Chuck is a puppu.His sistersJena and Sue are pupils.His brother Leo is a pupil,too.Chuck isn't a pupil.He can run and jump but he c...
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск