1159 много баллов прошу помогите
Математика
1159 много баллов прошу помогите
Ответ(ы):
Гость:
В) х= -2 2/9×(-1 2/5)÷11 2/3 х= -20/9×(-7/5)÷35/3=28/9÷35/3 х= 28/105 а ) х=-2, 3×(-5,8)÷(-4,6) х= 13,34÷ -(4,6)=-2,9 б) х= -4,2×35÷(-2,8) х= -147÷(-2,8)=52,5 г) х=-2/5×5/6÷3/14 х= -1/3÷3/14=-14/9=-1 5/9
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