1)Сопротивление нагревательного элемента электрочайника 24 Ом.Чему равна мощность тока,питающего чайника при напряжении 120 В?

Физика
1)Сопротивление нагревательного элемента электрочайника 24 Ом.Чему равна мощность тока,питающего чайника при напряжении 120 В?
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Ответ(ы):
Гость:
Дано: R=24 Ом U=120 В Найти: Р-? Решение: Р= Р= Р=600 Вт. Ответ: Р=600 Вт.
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