На сколько 96 и больше 96 ц? какую часть часа составляют 6 мин, 10мин, 15мин, 20 мин, 30мин.? какую часть рубля составляют 1к., 20к., 50.? Сколько копеек в50р., в 100р.? Сколько метров в 20км., а 1000км? Сколько центнеров в 40 ...

Математика

На сколько 96 и больше 96 ц? какую часть часа составляют 6 мин, 10мин, 15мин, 20 мин, 30мин.? какую часть рубля составляют 1к., 20к., 50.? Сколько копеек в50р., в 100р.? Сколько метров в 20км., а 1000км? Сколько центнеров в 40 т. , в 100р т. ?

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