На сколько 96 и больше 96 ц? какую часть часа составляют 6 мин, 10мин, 15мин, 20 мин, 30мин.? какую часть рубля составляют 1к., 20к., 50.? Сколько копеек в50р., в 100р.? Сколько метров в 20км., а 1000км? Сколько центнеров в 40 ...
Математика
На сколько 96 и больше 96 ц? какую часть часа составляют 6 мин, 10мин, 15мин, 20 мин, 30мин.? какую часть рубля составляют 1к., 20к., 50.? Сколько копеек в50р., в 100р.? Сколько метров в 20км., а 1000км? Сколько центнеров в 40 т. , в 100р т. ?
Ответ(ы):
Гость:
1 час-60 минут 6/60=1/15 10/60=1/6 15/60=1/4 20/60=1/3 30/60=1/2 1 рубль - 100 копеек 1/100=1/100 20/100=1/20 50/100=1/2 В 50 рублях 5000 копеек В 100 рублях 10000 копеек В 20 км 20000 метров В 1000 км 1000000 метров В 40 тоннах 400 центнеров В 100 тоннах 1000 центнеров
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