Помогите написать реферат на тему : ДЕТИ ВОЙНЫ пожалуйста очень срочно надо тольк?? не очень большое

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Поколение детей войны – это наши бабушки и дедушки, а у кого-то это даже прабабушки и прадедушки. Хотя детям войны не приходилось воевать самим, во время Великой Отечественной войны им пришлось трудно. Их лучшие, детские годы пришлись на времена горя и лишений.Современные дети даже не могут представить себе, каково расти во время войны. Разрушенные дома и звуки выстрелов — таким запомнилось детство тем, кто рос на оккупированной фашистами территории. А те, кто жил в тылу, запомнились воздушная тревога, письма и «похоронки» с фронта. Многие дети тогда потеряли своих пап, а иногда даже мам и других близких людей на войне.Во время войны почти все люди в нашей стране жили в бедности и лишениях. У многих снарядами и бомбами были разрушены дома. Многие дети тогда не знали, что такое игрушки. Девочки хранили как зеницу ока единственную истрепанную куклу, а мальчики играли гильзами от винтовок и снарядами, что не разорвались. От таких «игрушек» часто случалась беда.Сейчас дети войны уже стали пожилыми людьми. Их нужно уважать, ведь война отобрала у них детство, им пришлось вынести такое, что мы себе не можем и представить. У детей войны можно узнать много полезного о том, как преодолевать трудности и радоваться малому.