В два кувшина налить молоко.В первом кувшине было 5,4 л молока.Когда из первого кувшина перелили 1,2 л молока во второй ,то в нем стало на 2,8 л молока больше, чем осталось в первом .Сколько л молока было во втором кувшине. А. ...

Математика

В два кувшина налить молоко.В первом кувшине было 5,4 л молока.Когда из первого кувшина перелили 1,2 л молока во второй ,то в нем стало на 2,8 л молока больше, чем осталось в первом .Сколько л молока было во втором кувшине. А. 5,8 л.В. 8 л. С .7,5 лит. Д . 10 литр.

Автор: Гость