В два кувшина налить молоко.В первом кувшине было 5,4 л молока.Когда из первого кувшина перелили 1,2 л молока во второй ,то в нем стало на 2,8 л молока больше, чем осталось в первом .Сколько л молока было во втором кувшине. А. ...
Математика
В два кувшина налить молоко.В первом кувшине было 5,4 л молока.Когда из первого кувшина перелили 1,2 л молока во второй ,то в нем стало на 2,8 л молока больше, чем осталось в первом .Сколько л молока было во втором кувшине. А. 5,8 л.В. 8 л. С .7,5 лит. Д . 10 литр.
Ответ(ы):
Гость:
5,4-1,2=4,2 л молока - в 1кувшине осталось 4,2+2,8=7 л молока- стало во 2 кувшине после того как перелили из 1 кувшина 7-1,2=5,8л молока- было во 2 кувшине первоначально
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