Запиши предложения задай к наречиям вопросы подчеркни на речия как члены предлож??ния 1 Чай вприкуску ! Чай внакладку!Чай вприлизку ! Чай вприглядку ! 2 Лед не всегда плотно соединяется с сушей.3 очень осторожно спускайтесь ...

Русский язык
Запиши предложения задай к наречиям вопросы подчеркни на речия как члены предлож??ния 1 Чай вприкуску ! Чай внакладку!Чай вприлизку ! Чай вприглядку ! 2 Лед не всегда плотно соединяется с сушей.3 очень осторожно спускайтесь с берега . 4Опасно передвигатся по льду во время оттепели 5 как здорово разбежаться и лихо прокатится по гладкому льду! 6 при переходе улице сначала посмотри налево а потом на права
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