Найти значение выражения (х-6): х:2-12х+36/х+6 при х=_10 пожалуйста, срочно нужно!

Алгебра

Найти значение выражения (х-6): х:2-12х+36/х+6 при х=_10 пожалуйста, срочно нужно!

Автор: Гость