Найти значение выражения (х-6): х:2-12х+36/х+6 при х=_10 пожалуйста, срочно нужно!
Алгебра
Найти значение выражения (х-6): х:2-12х+36/х+6 при х=_10 пожалуйста, срочно нужно!
Ответ(ы):
Гость:
(10-6):10:2-120+36/10+6=4:10:2-120+36/10+6=0,4:2-120+36/10+6=0,2-120+36/10+6=0,2-120+3,6+6=-119,8+3,6+6=-113,2+6=-107,2
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