3. Назовите выделенное в тексте средство выразительности, которое использует Платонов для описания ветра: «Лишь один ветер гулял по пустырю; КАК ДЕДУШКА-СЕЯТЕЛЬ, ветер носил семена и сеял их всюду — и в черную влажную землю, и...
Литература
3. Назовите выделенное в тексте средство выразительности, которое использует Платонов для описания ветра: «Лишь один ветер гулял по пустырю; КАК ДЕДУШКА-СЕЯТЕЛЬ, ветер носил семена и сеял их всюду — и в черную влажную землю, и на голый каменный пустырь». 1) эпитет 2) метафора 3) олицетворение 4) сравнение 4. Укажите средство выразительности, которое использует Платонов для описания цветка: «Днём цветок сторожил ветер, а ночью росу. Он трудился день и ночь, чтобы жить и не умереть». 1) эпитет 2) олицетворение 3) гипербола 4) сравнение
Ответ(ы):
Гость:
1. 4 (т.к сравнивает с дедом) 2. 2(т.к оживляет цветок, добавляя ему чувства, не свойственные растению)
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