Определите массу Li, который сгорает в 128 г О2.
Химия
Определите массу Li, который сгорает в 128 г О2.
Ответ(ы):
Гость:
4Li+O2=2Li2O M(O2)=32 г/моль: n(O2)=m(O2) / M(O2)= 128 / 32=4 моль; n(Li)=4 * n(O2)=4 * 4=16 моль (по уравнению); M(Li)=7 г/моль; m(Li)=n(Li) * M(Li)=16 * 7=112 г.
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