Вставьте в словосочетания предлоги со значением условия или уступки : при ,без , при условии, на случай ,несмотря на. Обращаться (затруднение),погибнуть (дождь),промокнуть (плащ),уйти (запрет).

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Вставьте в словосочетания предлоги со значением условия или уступки : при ,без , при условии, на случай ,несмотря на. Обращаться (затруднение),погибнуть (дождь),промокнуть (плащ),уйти (запрет).
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Условия или уступки : при ,без , при условии, на случай ,несмотря на.Обращаться при затруднении, погибнуть без дождя, промокнуть  несмотря на плащ, уйти  несмотря на запрет.
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