Составить рассказ на тему Спас товарища. Употреблять данные словосочетания в ука??анных падежах. Зимнее утро (Т. п.), тонкий лёд(П.п.), холодная вода(В.п.),близкий товарищ(В.п.), смелый поступок(Т.п.), дружный коллектив(П.п)
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Составить рассказ на тему Спас товарища. Употреблять данные словосочетания в ука??анных падежах. Зимнее утро (Т. п.), тонкий лёд(П.п.), холодная вода(В.п.),близкий товарищ(В.п.), смелый поступок(Т.п.), дружный коллектив(П.п)
Ответ(ы):
Гость:
Как-то раз,одним зимним утром я и мой друг шли в школу.Было тепло.Мы шли через закаулки и тут мой друг увидел лёд.Я только подумал о тонком льде,что если на него вступить,то он сломается.Но мой друг уже подошёл ко льду и вступил и тут лёд треснул.И мой друг чуть не упал в холодную воду,но я успел схватить близкого мне товарища,и всё обошлось.Мы уже пришли в школу и мой друг рассказал эту истории моим одноклассникам.Они посчитали меня настоящим другом.Смелым поступком я не хвастался,потому что я сделал это не ради славы,не ради того,чтобы обо мне говорили в дружном коллективе,а просто я помог своему лучшему другу,своему товарищу!
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