В 17 веке первым из царей послал русских людей учится в Европе .......
Окружающий мир
В 17 веке первым из царей послал русских людей учится в Европе .......
Ответ(ы):
Гость:
Борис Годунов ты чего
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