Перепишите словосочетания, вставляя пропущенне буквы и заменяя выделенные сущес??вительныместоимениями. Подчеркните личные местоимения, которые обозгачают принадлежность-Встречаеш (?) ся с братом подруги. Отвлечкается от решени...

Русский язык
Перепишите словосочетания, вставляя пропущенне буквы и заменяя выделенные сущес??вительныместоимениями. Подчеркните личные местоимения, которые обозгачают принадлежность-Встречаеш (?) ся с братом подруги. Отвлечкается от решения задачи. Ра (?) сказывал о герое. Позаботился о детях сестры. Беспокои(?) ся за брата. Смеёш (?) ся над котёнком тёти. Нав (?) стил больного
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Встречаешься с ее братом. рассказывал о нем. позаботился о ее детях. Беспокоился за него. Смеешься над ее котенком. Навестил его(ее)
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