Перепишите словосочетания, вставляя пропущенне буквы и заменяя выделенные сущес??вительныместоимениями. Подчеркните личные местоимения, которые обозгачают принадлежность-Встречаеш (?) ся с братом подруги. Отвлечкается от решени...
Русский язык
Перепишите словосочетания, вставляя пропущенне буквы и заменяя выделенные сущес??вительныместоимениями. Подчеркните личные местоимения, которые обозгачают принадлежность-Встречаеш (?) ся с братом подруги. Отвлечкается от решения задачи. Ра (?) сказывал о герое. Позаботился о детях сестры. Беспокои(?) ся за брата. Смеёш (?) ся над котёнком тёти. Нав (?) стил больного
Ответ(ы):
Гость:
Встречаешься с ее братом. рассказывал о нем. позаботился о ее детях. Беспокоился за него. Смеешься над ее котенком. Навестил его(ее)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Русский язык
Составить рассказ на тему Спас товарища. Употреблять данные словосочетания в ука??анных падежах. Зимнее утро (Т. п.), тонкий лёд(П.п.), холодная во...
Математика