Определение различных элементов в живых организмах 1-взять2 картофелины ( 1-сырия, 1- варёная ) . 2- взять йод .сторожно 1-2 капли :-нонестиня 2 картофелины . 3-что ноблюдаем ? Обяснете .

Гость: Гость:

Мы будем наблюдать окрашивание сырого картофеля в синий цвет (йод вступит в реакцию с крахмалом, содержащимся в картофеле). На вареном картофеле окраски не будет, т. к. при варке крахмал из картофеля растворится.