Перевести на язык программирования следующие высказывания 1)если А больше b тогда cприсвоить 1
Информатика
Перевести на язык программирования следующие высказывания 1)если А больше b тогда cприсвоить 1
Ответ(ы):
Гость:
=========== f a>b then c:=1
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