Преобразуйте в многочлен стандартного вида: (x²-3у)(х-3²)
Алгебра
Преобразуйте в многочлен стандартного вида: (x²-3у)(х-3²)
Ответ(ы):
Гость:
X^3-9x^2-3xy+27y Но мне кажется у тебя ошибка-3^2
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