Символьные данные: Составить программу, которая рисует прямоугольный треугольн??к, заполненный символом *. Например. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * №6. Вывести на печать 4 столбика по 20 символ...

Информатика

Символьные данные: Составить программу, которая рисует прямоугольный треугольн??к, заполненный символом *. Например. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * №6. Вывести на печать 4 столбика по 20 символов каждый. В первый столбик вывести прописную латинскую букву А, во второй столбик – строчную латинскую букву а, в 3-й столбик – прописную букву Z, в 4-й – строчную букву z.

Автор: Гость