ПЕРВЫЙ ЗЕМЛЕКОП МОЖЕТ ВСКОПАТЬ ГРЯДКУ ЗА 1Ч. ВТОРОЙ ЗЕМЛЕКОП МОЖЕТ ВСКОПАТЬ ЭТУ ЖЕ ГРЯДКУ ЗА 2ЧАСА . СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ПОТРЕБУЕТСЯ ЗЕМЛЕКОПАМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВСКОПАТЬ ЭТУ ГРЯДКУ ВДВОЁМ?
Математика
ПЕРВЫЙ ЗЕМЛЕКОП МОЖЕТ ВСКОПАТЬ ГРЯДКУ ЗА 1Ч. ВТОРОЙ ЗЕМЛЕКОП МОЖЕТ ВСКОПАТЬ ЭТУ ЖЕ ГРЯДКУ ЗА 2ЧАСА . СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ПОТРЕБУЕТСЯ ЗЕМЛЕКОПАМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВСКОПАТЬ ЭТУ ГРЯДКУ ВДВОЁМ?
Ответ(ы):
Гость:
Нет (1=2):2 т.к. они оба работали, значит всреднем
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Символьные данные: Составить программу, которая рисует прямоугольный треугольн??к, заполненный символом *. Например. * * * * * * * * * * ...
Математика