ПЕРВЫЙ ЗЕМЛЕКОП МОЖЕТ ВСКОПАТЬ ГРЯДКУ ЗА 1Ч. ВТОРОЙ ЗЕМЛЕКОП МОЖЕТ ВСКОПАТЬ ЭТУ ЖЕ ГРЯДКУ ЗА 2ЧАСА . СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ПОТРЕБУЕТСЯ ЗЕМЛЕКОПАМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВСКОПАТЬ ЭТУ ГРЯДКУ ВДВОЁМ?

Математика
ПЕРВЫЙ ЗЕМЛЕКОП МОЖЕТ ВСКОПАТЬ ГРЯДКУ ЗА 1Ч. ВТОРОЙ ЗЕМЛЕКОП МОЖЕТ ВСКОПАТЬ ЭТУ ЖЕ ГРЯДКУ ЗА 2ЧАСА . СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ПОТРЕБУЕТСЯ ЗЕМЛЕКОПАМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВСКОПАТЬ ЭТУ ГРЯДКУ ВДВОЁМ?
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Гость:
Нет (1=2):2 т.к. они оба работали, значит всреднем
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