ПЕРВЫЙ ЗЕМЛЕКОП МОЖЕТ ВСКОПАТЬ ГРЯДКУ ЗА 1Ч. ВТОРОЙ ЗЕМЛЕКОП МОЖЕТ ВСКОПАТЬ ЭТУ ЖЕ ГРЯДКУ ЗА 2ЧАСА . СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ПОТРЕБУЕТСЯ ЗЕМЛЕКОПАМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВСКОПАТЬ ЭТУ ГРЯДКУ ВДВОЁМ?

Математика

ПЕРВЫЙ ЗЕМЛЕКОП МОЖЕТ ВСКОПАТЬ ГРЯДКУ ЗА 1Ч. ВТОРОЙ ЗЕМЛЕКОП МОЖЕТ ВСКОПАТЬ ЭТУ ЖЕ ГРЯДКУ ЗА 2ЧАСА . СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ПОТРЕБУЕТСЯ ЗЕМЛЕКОПАМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВСКОПАТЬ ЭТУ ГРЯДКУ ВДВОЁМ?

Автор: Гость