Почему жизнь Алёхина не удалась? Чехов "О любви" Помогите пожалуйста!

Литература
Почему жизнь Алёхина не удалась? Чехов "О любви" Помогите пожалуйста!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Герой не мог понять что связывает Анну Алексеевну с ее мужем и был несчастлив. Он чувствовал, что и она ждет его, но герои скрывали свою любовь друг от друга. Алехин страдает...поэтому и не удалась.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найти значение выражения (х-6): х:2-12х+36/х+6 при х=_10 пожалуйста, срочно нужно!
Ответить
Информатика
Символьные данные: Составить программу, которая рисует прямоугольный треугольн??к, заполненный символом *. Например. * * * * * * * * * * ...
Ответить
Математика
На подвір'ї бігають 14 кішок та кошенят
Ответить
Русский язык
Найди устойчивые обороты речи.Объясни их значение.1.Сидеть в лесу на сосновых иголках.Сидеть на уроке как на иголках.2.Укоротить рукава куртки.рабо...
Ответить
Литература
3. Назовите выделенное в тексте средство выразительности, которое использует Платонов для описания ветра: «Лишь один ветер гулял по пустырю; КАК ...
Ответить