Почему жизнь Алёхина не удалась? Чехов "О любви" Помогите пожалуйста!
Литература
Почему жизнь Алёхина не удалась? Чехов "О любви" Помогите пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
Герой не мог понять что связывает Анну Алексеевну с ее мужем и был несчастлив. Он чувствовал, что и она ждет его, но герои скрывали свою любовь друг от друга. Алехин страдает...поэтому и не удалась.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Символьные данные: Составить программу, которая рисует прямоугольный треугольн??к, заполненный символом *. Например. * * * * * * * * * * ...
Математика
Русский язык
Найди устойчивые обороты речи.Объясни их значение.1.Сидеть в лесу на сосновых иголках.Сидеть на уроке как на иголках.2.Укоротить рукава куртки.рабо...