Как будет вертолет на белорускай мове
Беларуская мова
Как будет вертолет на белорускай мове
Ответ(ы):
Гость:
Вертолеь............
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