Как будет вертолет на белорускай мове

Беларуская мова
Как будет вертолет на белорускай мове
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Гость:
Вертолеь............
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