Предки всех современных лошадей-гиракотерии. Жили они намного позже юрского пери??да примерно 55 млн. лет назад. Пони решил узнать о своих родственниках и сделать генеалогическое древо семьи На бланке ответов запиши ответы на...
Математика
Предки всех современных лошадей-гиракотерии. Жили они намного позже юрского пери??да примерно 55 млн. лет назад. Пони решил узнать о своих родственниках и сделать генеалогическое древо семьи На бланке ответов запиши ответы на вопросы : 1.Сколько у пони дедушек ? 2.Сколько прадедушек ? 3.Сколько прадедушек у всех его прабабушек? 4.Сколько бабушек у всех его прабабушек?
Ответ(ы):
Гость:
1) У пони 2 родителя - папа и мама, поэтому 2 дедушки и 2 бабушки. 2) У 2 дедушек и 2 бабушек тоже есть папа и мама, поэтому 4 прадедушки. 3) Прабабушек тоже 4, как и прадедушек. У каждой прабабушки по 4 прадедушки. Всего 16 прадедушек у всех прабабушек. 4) А бабушек по 2 у каждой прабабушки, всего 8.
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