Составьте для себя правила общения, которых вы будете придерживаться общаясь: 1) с родителями; 2) с друзьями; 3) с домашними животными; 4) с иностранцами?

Обществознание

Составьте для себя правила общения, которых вы будете придерживаться общаясь: 1) с родителями; 2) с друзьями; 3) с домашними животными; 4) с иностранцами?

Автор: Гость