Один рабочий упаковал 50 одну пачку книг а другой 60 таких же пачек второй рабочий у??аковал на 108 книг больше чем первый рабочий сколько книг в одной пачке

Математика

Один рабочий упаковал 50 одну пачку книг а другой 60 таких же пачек второй рабочий у??аковал на 108 книг больше чем первый рабочий сколько книг в одной пачке

Автор: Гость