Один рабочий упаковал 50 одну пачку книг а другой 60 таких же пачек второй рабочий у??аковал на 108 книг больше чем первый рабочий сколько книг в одной пачке
Математика
Один рабочий упаковал 50 одну пачку книг а другой 60 таких же пачек второй рабочий у??аковал на 108 книг больше чем первый рабочий сколько книг в одной пачке
Ответ(ы):
Гость:
108 книг приходится на разность пачек 60-51=9(пачек) 108:9=12(книг). В одной пачке 12 книг.
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