1 день - 3 _ по 12 _
Математика
1 день - 3 _ по 12 _
Ответ(ы):
Гость:
1день=24ч 3мин по 12раз 3×12=36мин 24ч-36мин=23ч24мин
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