Чему равно делимое, если делитель равен 17, неполное частное 11 остаток 16?

Математика
Чему равно делимое, если делитель равен 17, неполное частное 11 остаток 16?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найти растояние между точками а и б координатной прямой если а) а(0)и в(-9) б) а(-7) и в(13) в) а(-24) и в(50) г) а(-8,2) и в (3,6) пж срочна
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