Чему учат пословицы.земелька черная,а хлеб белый родит.кому щи пусты,кому и жемчуг мелок
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Чему учат пословицы.земелька черная,а хлеб белый родит.кому щи пусты,кому и жемчуг мелок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Часто то,что кажется нам ужасным на самом деле прекрасно.А тот кому все мало тот не замечает ничего.
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