Чему учит нас рождество 5 предложений

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Чему учит нас рождество 5 предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Тому что семья главное подарков . надо дарить всем подарки . в этот день надо собраться в кругу семьи . не придераться никаму . любить свою семью и родителей
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