Диагональ четырех угольника ABCD взаимно перпендикулярны , AC=12 см , BD=15 см . Найдите п??ощадь четырех угольника , вершинами которого являются середины сторон данного четырехугольника
Геометрия
Диагональ четырех угольника ABCD взаимно перпендикулярны , AC=12 см , BD=15 см . Найдите п??ощадь четырех угольника , вершинами которого являются середины сторон данного четырехугольника
Ответ(ы):
Гость:
12*15 получиться 180 кв.см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Две сеницы за 4 дня съели 576 гусениц, поровну каждая сколько гусениц съесть одна ? с??ница за 6 дней?
Математика
В 80 одинаковых коробках на 750 конфет меньше, чем в 130 таких же коробках.Сколько конфет в каждой коробке?
Русский язык
Выполни синтаксический разбор предложения: Они обхватят вдвоём и смотрят на ветк??, на листья, на птичьи гнёзда под облаками.