Диагональ четырех угольника ABCD взаимно перпендикулярны , AC=12 см , BD=15 см . Найдите п??ощадь четырех угольника , вершинами которого являются середины сторон данного четырехугольника

Геометрия
Диагональ четырех угольника ABCD взаимно перпендикулярны , AC=12 см , BD=15 см . Найдите п??ощадь четырех угольника , вершинами которого являются середины сторон данного четырехугольника
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Гость:
12*15 получиться  180 кв.см
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