Погомогите... очень нужно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! х^3+x^3 x^2-y^2 __________ - ________ x^2-xy+y^2 x+y
Алгебра
Погомогите... очень нужно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! х^3+x^3 x^2-y^2 __________ - ________ x^2-xy+y^2 x+y
Ответ(ы):
Гость:
Это означает степень например х² = х^2
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