К капиталу как к виду ресурсов относятся: А) уголь В) древесина С) станки Д) на??мные работники
Экономика
К капиталу как к виду ресурсов относятся: А) уголь В) древесина С) станки Д) на??мные работники
Ответ(ы):
Гость:
К капиталу относится: уголь, древесина.
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