Каким предстает автор-рассказчик в очерке зимнего дня?? Как Выразилось в очерке Его наблюдательность и способность чувствовать красоту??

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Очерковая проза может быть представлена разными жанрами: рассказами-очерками, проблемными циклами очерков, путевыми очерками. Очерк - жанр художественно-документальной литературы. Он представлен разнообразными произведениями, различными по соотношению факта и художественного вымысла, сюжетно-композиционному строению: от отдельных зарисовок и сценок до сложных очерковых циклов. Разнообразна тематика и проблематика, к которой обращается очерк: от публицистики и социологии до сокровенного сложного внутреннего мира человека. Несмотря на то, что этот жанр разносторонне изучен, единого подхода к пониманию художественной специфики очерка нет, ждут своего дополнения и уточнения теоретические аспекты (проблема жанровой специфики, жанровой эволюции очерка) и историко-литературные аспекты (изучение особенностей поэтики очерка в индивидуальном стиле конкретных писателей) . Проблемно-тематическое и идейно-художественное разнообразие очерков послужило причиной создания различных подходов к изучению очерка как жанра. Существующие определения, современные системы классификации пытаются охватить все видовое многообразие произведений этого жанра. Учитывается также близость этого жанра к жанрам художественной эпической литературы. Специфическими признаками очерка считается аналитическое начало, описательность и публицистичность. Ученые определяют очерк как эпический жанр, в котором описательно- повествовательное изображение складывается в основном из наблюдений «рассказчика» . Данные наблюдения составляют композиционный центр произведения. Специфическими жанровыми признаками очерка называются установка на документальность и свободная композиция, единство частей которой обеспечивается аналитической мыслью автора-повествователя. В. А. Богданов указывает, что наряду с документальными очерками, в которых очеркист не «создает заново ни связей между героями, ни характеров, ни событий, а свое обобщающее понимание выражает непосредственно публицистически» , существуют художественные очерки, близкие к тому виду рассказов, «в которых интриги и коллизии лишены остроты, а развитие сюжета... -внешней динамики» .