Составить предложение со словами Горяч Шипуч Жгуч Дремуч Могуч Свеж Хорош вот образец: Стебель розы был довольно колюч.

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Составить предложение со словами Горяч Шипуч Жгуч Дремуч Могуч Свеж Хорош вот образец: Стебель розы был довольно колюч.

Автор: Гость