Схватила лиса петушка и побежала в лес со скоростью 18кмч. Пришёл кот через 2 часа а петушка то нет . бросился кот в догонку со скоростью 24 кмч . сколько времени понадобится коту чтобы догнать лису?

Математика

Схватила лиса петушка и побежала в лес со скоростью 18кмч. Пришёл кот через 2 часа а петушка то нет . бросился кот в догонку со скоростью 24 кмч . сколько времени понадобится коту чтобы догнать лису?

Автор: Гость