Схватила лиса петушка и побежала в лес со скоростью 18кмч. Пришёл кот через 2 часа а петушка то нет . бросился кот в догонку со скоростью 24 кмч . сколько времени понадобится коту чтобы догнать лису?
Математика
Схватила лиса петушка и побежала в лес со скоростью 18кмч. Пришёл кот через 2 часа а петушка то нет . бросился кот в догонку со скоростью 24 кмч . сколько времени понадобится коту чтобы догнать лису?
Ответ(ы):
Гость:
X - часов бужит кот 24x - пробежит кот 18(x+2) - пробежит лиса 24x=18(x+2) 24x=18x+36 6x=36 x=6 часов
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